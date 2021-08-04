Уфа, 4 августа, 2021, 11:11 — ИА Регнум. Абсолютный максимум температуры воздуха был перекрыт на одной из метеостанций в Башкирии. Об этом 4 августа сообщает пресс-служба Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Жара в Москве. Сухой фонтан

Следите за развитием событий в трансляции: «Жара, ливни и наводнения в России и мире — все новости»

Сообщается, что 3 августа на метеостанции Уфа-Дема была зафиксирована температура воздуха +36,3°С, в результате был побит температурный рекорд 2000 года (+35,4°С).

«В целом по республике максимальные температуры воздуха достигали 30,0−37,4° (метеостанции Раевский, Туймазы)», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Как передавало ИА REGNUM, ранее глава Башкирии Радий Хабиров сообщил о том, что«засуха и неурожай» не оставят регион без хлеба.