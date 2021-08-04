Екатеринбург, 4 августа, 2021, 11:27 — ИА Регнум. В Екатеринбурге пройдёт заключительный этап опрессовок, напомнили горожанам в пресс-службе Екатеринбургской теплосетевой компании.

Трубы

С 9 по 13 августа в городе пройдёт четвёртый этап гидравлических испытаний. Данный этап — заключительный в 2021 году.

Опрессовки пройдут в ночное время (с 23:00 до 06:00 по местному времени). Отключать горячую воду горожанам не планируют. Если же это произошло, то стоит обратиться в организации ЖКХ по месту жительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в городе провели внеплановые опрессовки.