Форт-Лодердейл, США, 4 августа, 2021, 11:07 — ИА Регнум. Масштабное дополнение Aftermath для кооперативного боевика World War Z выйдет 21 сентября 2021 года. Об этом сообщило издание Eurogamer.

Цитата из к/ф «Мёртвые не умирают». Реж. Джим Джармуш. 2019. США Зомби

Дополнение добавит в игру новые локации, персонажей, виды оружия и многое другое. При этом геймеры, до этого не игравшие в World War Z, смогут приобрести его в виде расширенного издания оригинальной игры — оно будет включать в себя не только новый контент, но и все предыдущие расширения.

World War Z — это многопользовательский шутер с видом от третьего лица, разработанный студией Saber Interactive. Игра основана на одноимённом фильме с Брэдом Питтом в главной роли.