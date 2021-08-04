Абакан, 4 августа, 2021, 11:07 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Хакасии выявлено 173 носителя коронавируса, с начала 2021 года — 13 442. Об этом ИА REGNUM сообщили 4 августа в правительстве республики.

Mos.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: из двух столиц — в регионы – все новости»

За сутки в регионе после COVID-19 выздоровели 348 человек. Количество выздоровевших с 1 января текущего года — 12 522 человека.

На сегодняшний день в Хакасии амбулаторно лечатся 5665 пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция». В стационарах находятся 1196 человек, в том числе 18 — на ИВЛ.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 августа в республике было выявлено 176 носителей коронавируса, выздоровели 309 человек.