Бишкек, , 11:06 — REGNUM Госкомитет нацбезопасности Киргизии совместно с министерством внутренних дел республики раскрыли коррупционную схему, позволившую руководству государственной компании «Кыргызкомур» похитить уголь на 600 млн сомов (516 млн рублей).

Уголь Coal-kuzbass.ru

По версии следствия, директор госпредприятия Канатбек Ашырбаев, вступив в сговор с бухгалтером филиала «Кара-Кече», занизил объемы добываемого на крупнейшем киргизском угольном месторождении сырьё на 370 тысяч тонн в год.

Похищенный таким способом уголь они продавали через подконтрольные фирмы различным потребителям, в том числе — ТЭЦ столицы Киргизии.

По данному факту киргизские спецслужбы возбудили уголовное дело. Директор ГП «Кыргызкомур» и бухгалтер ГП «Кара-Кече» задержаны.