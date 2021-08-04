Москва, 4 августа, 2021, 11:05 — ИА Регнум. Текущий год выдался аномальным по погодным условиям поэтому складывается ощущение, что в России плохо получается тушить пожары, но это не совсем так. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил заместитель председателя комитета ТПП РФ по природопользованию и экологии Юрий Шуваев:

skeeze Лесные пожары

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»Система тушения пожаров в России отработана, научно обоснована и признана в мире, как одна из ведущих систем борьбы с природными катаклизмами, в том числе с лесными пожарами. Особенности текущего года понятны — жаркое лето. Но при этом если бы не было отлаженной системы по подготовке к пожароопасному сезону (он начинается еще зимой), то возгораний было бы значительно больше.

Естественно, источниками огня бывают не просто возгорания от большой температуры, но и от простого неосторожного обращения с огнём. Будь то транспорт, производственные предприятия или местные жители. Прежде всего, возгорание происходит именно по этим причинам, а не потому что жарко в лесу. Это, к примеру, может быть и неисправный трактор, у которого при движении возникла искра. Бывает и брошенная бутылка от преломления солнечных лучей может воспламенить лес. Но это — единичные случаи.

В нашей ситуации речь идёт о том, что неосторожное обращение с огнём приводит к этим пожарам. К сожалению, выявить виновников в таких случаях не всегда возможно. Но с точки зрения системы тушения пожара (а мы тушим не только в России, нас просят оказать помощь в рамках системы ЧС) мы справляемся. Да, конечно, было бы больше сил и средств, тогда возможно и тушить было бы проще».

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 4 августа в России действовало 211 лесных пожаров обшей площадью 986 643 га. Ещё 57 очагов в размере 1 562 135 га тушить не будут из соображений экономической нецелесообразности.

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