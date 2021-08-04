Оренбург, 4 августа, 2021, 11:04 — ИА Регнум. В Оренбурге к уголовной ответственности привлечен экс-менеджер банка, который похитил у кредитного учреждения более 12 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областной прокуратуры.

50.мвд.рф Мошенничество

По данным ведомства, старший менеджер отдела прямых продаж городского банка, используя служебное положение, оформил 20 фиктивных кредитных договоров и совершил крупное хищение денежных средств.

Суд назначил оренбуржцу наказание в виде четырех лет лишения свободы. Отбывать срок бывший сотрудник банка будет в исправительной колонии общего режима. Кроме того, он обязан возместить причиненный кредитному учреждению ущерб. Приговор суда в законную силу не вступил.