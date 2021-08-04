В Оренбурге вынесен приговор по делу о хищении у банка 12 млн рублей
Оренбург, 4 августа, 2021, 11:04 — ИА Регнум. В Оренбурге к уголовной ответственности привлечен экс-менеджер банка, который похитил у кредитного учреждения более 12 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областной прокуратуры.
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Мошенничество
По данным ведомства, старший менеджер отдела прямых продаж городского банка, используя служебное положение, оформил 20 фиктивных кредитных договоров и совершил крупное хищение денежных средств.
Суд назначил оренбуржцу наказание в виде четырех лет лишения свободы. Отбывать срок бывший сотрудник банка будет в исправительной колонии общего режима. Кроме того, он обязан возместить причиненный кредитному учреждению ущерб. Приговор суда в законную силу не вступил.