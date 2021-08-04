Москва, 4 августа, 2021, 11:03 — ИА Регнум. Торги 3 августа прошли для рубля со смешанным успехом, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.

Cory Doctorow Курсы валют в обменном пункте. Лондон

«Относительно доллара российская валюта немного потеряла, закрыв день на отметке в 73,01 рубля и подешевев на 0,03%. К евро же рубль набрал почти две копейки или 0,19%, завершив торги по цене 86,43 рубля за единицу американской валюты.

Сегодня, 4 августа, в фокусе инвесторов проведение аукционов ОФЗ, которые в последние две недели вызывают большой интерес среди зарубежных покупателей из-за роста доходности и намеков ЦБ на продолжение повышения ставки.

Растущий спрос на российский госдолг стимулирует рубль к росту даже на фоне выплат дивидендов госкомпаниями и сезонного спроса на валюту, которая, впрочем, серьезно ограничена закрытыми границами.

Пока что спрос на кэрри-трейд позволяет удерживать рублю сильные позиции, несмотря на падение нефтяных котировок. Нефть болезненно реагирует на рост случаев заражения в Китае и США, который угрожает восстановлению спроса.

Предполагаемый коридор движения валютных пар на сегодня — 72,50−73,00 рубля за доллар и 86,20−87,20 рубля за евро», — считает эксперт.

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