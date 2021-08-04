Николаевск-на-Амуре, Хабаровский край, 4 августа, 2021, 11:29 — ИА Регнум. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев поручил завершить к сентябрю 2022 года строительство одного из долгостроев — в Николаевске-на-Амуре нового корпуса центральной районной больницы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Yarregion.ru Больница

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Срок сдачи здания в эксплуатацию не раз переносили.

«Мы реально оцениваем возможности подрядчика в условиях трудностей с доставкой строительных материалов, рабочей силой. Но с учетом высокой социальной важности этой стройки надо максимально ускориться. Сентябрь 2022 года — это срок, когда больница должна быть открыта», — сказал Дегтярев.

Полная стоимость объекта — 2,129 млрд рублей. Техническая готовность больницы — 26%.

В этом году из федерального бюджета на строительство Николаевской ЦРБ направлено 959,5 млн рублей, из краевого бюджета — 42,7 млн рублей.

При этом врио губернатора поставил краевому минздраву задачу параллельно со строительством больницы проработать вопрос обеспечения ее врачебными кадрами.

В перспективе планируется в Николаевске-на-Амуре создать на базе нового лечебного корпуса ЦРБ сосудистый центр.

В больнице будут размещаться родильное, хирургическое отделение, реанимационно-анестезиологическое отделение, будет оборудовано отделение лучевой диагностики компьютерным томографом и магнитно-резонансным томографом, клинико-диагностическая лаборатория, отдел информационных и телемедицинских технологий, централизованное стерилизационное отделение, прачечная, дезинфекционная камера и подразделение для утилизации медицинских отходов.

В новую шестиэтажную больницу смогут переехать все стационарные отделения ЦРБ, которые сейчас находятся в разных помещениях.

Как сообщало ИА REGNUM, новые аппараты УЗИ и искусственной вентиляции лёгких получила Белгородская областная детская больница. Оборудование приобрели за счёт средств регионального бюджета.