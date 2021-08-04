Рязанский район, Рязанская область, 4 августа, 2021, 11:07 — ИА Регнум. Женщину, более 10 лет находившуюся в розыске, задержали полицейские в селе Алеканово Рязанской области, сообщает пресс-служба УМВД по региону. Злоумышленницу подозревают в крупном мошенничестве — она за три миллиона долларов США пообещала клиенту «помочь» с назначением на должность заместителя главы Сочи.

Деньги

Как считает следствие, аферистка в 2008 году вместе с сожителем разработала план по хищению денег. Они представились «влиятельными людьми с серьёзными связями» и предложили некому человеку оказать содействие в назначении на ключевую должность в администрации курортного города. За услуги пара попросила три миллиона долларов США. Получив аванс на сумму более 5,5 млн рублей, они скрылись.

В отношении злоумышленников было возбуждено уголовное дело. Мужчина был задержан и осуждён, женщина в 2009 году объявлена в федеральный розыск.

Задержали подозреваемую при выезде из рязанского села, по ходатайству следствия её заключили под стражу.