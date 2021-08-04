Чебоксары, 4 августа, 2021, 11:02 — ИА Регнум. В Чебоксарах в рамках строительства газораспределительных сетей в заволжском посёлке закупки будут проводиться централизованно. Соответствующее распоряжение подписал глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

Речь идёт о централизации закупок, обеспечение которых осуществляется за счёт субсидий из республиканского бюджета на условиях муниципального софинансирования. В Чебоксарах это коснётся объекта «Строительство внутрипоселковых газораспределительных сетей в посёлке Сосновка».

«С предельным объёмом субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики в 2021 году в размере 110 870 тыс. рублей», — говорится в документе.

Государственной службе по конкурентной политике и тарифам поручено определить подрядчика по строительству объекта. Контроль за исполнением распоряжения возложен на министерство строительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Заволжье в Чебоксарах началась газификация территории. Его протяжённость составит 52 км, в том числе 21 км будет проложен по территории Марий Эл, 31 км — по Чувашии. Также будут построены внутрипоселковые газораспределительные сети.