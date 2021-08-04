Уфа, 4 августа, 2021, 11:04 — ИА Регнум. Причины несчастного случая, в результате которого погиб 58-летний рабочий, установили в Башкирии. Об этом 4 августа сообщает пресс-служба Гострудинспекции.

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Сообщается, что 21 мая в механическом цехе АО «Баймакский литейно-механический завод» бригада рабочих ремонтировала грузоподъёмное оборудование. В какой-то момент один из рабочих упал с площадки обслуживания кран-балки на бетонный пол. В результате он получил не совместимые с жизнью травмы.

Сотрудники Гострудинспекции установили, что к выполнению работ на высоте были допущены рабочие, не прошедшие соответствующее обучение и инструктаж по охране труда. Помимо этого, рабочие не были обучены и аттестованы и для ремонта кран-балки.

«За допущенные нарушения требований охраны труда в отношении работодателя возбуждены административные производства. Материалы расследования переданы в следственные органы», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.