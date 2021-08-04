Астрахань, 4 августа, 2021, 10:58 — ИА Регнум. На Астраханскую область 4 августа может обрушиться пыльная буря. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Commons.wikimedia.org Пыльная буря

«Прогнозируется ветер южной четверти с переходом во второй половине дня по северной половине области на северо-западный 6−11 м/с со шквалом 15−18 м/с, вероятно распространение взвешенных частиц пыли и песка в воздухе. Существует вероятность возникновения ЧС, связанных с обрывом линий энергообеспечения, линий связи; с повреждением легких строений, кровли зданий, рекламных конструкций, повалом деревьев, увеличением количества ДТП на трассах федерального и областного значения, а также затруднением в движении воздушных судов, морского транспорта», — говорится в сообщении.

Спасатели предупредили, что при сильном ветре опасно стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам. Находясь на улице, во время сильного ветра нужно обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, избегать деревьев. Нельзя прятаться от ветра около стен домов, остановок общественного транспорта, рекламных щитов и недостроенных зданий.