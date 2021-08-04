Ванкувер, Канада, 4 августа, 2021, 10:57 — ИА Регнум. В игре FIFA 22 Pro Clubs появится возможность создать свою собственную футболистку — впервые в истории серии. Об этом сообщило издание Eurogamer.

Игра FIFA

Как отмечает Eurogamer, в проектах франшизы FIFA и раньше можно было играть за женщин, но только в режимах Kick-Offs и Volta. Напомним, что Pro Clubs — это уникальный режим, в котором геймеры могут создать своего собственного спортсмена.

Добавим, что релиз FIFA 22 ещё не состоялся. Новая часть популярного футбольного симулятора выйдет 24 сентября 2021 года.