Москва, 4 августа, 2021, 11:06 — ИА Регнум. Новейший бронеавтомобиль «Тайфун-ВДВ» принят на снабжение Воздушно-десантных войск РФ. Об этом сообщил 4 августа источник в оборонно-промышленном комплексе.

Mil.ru Бронеавтомобиль «Тайфун-К» 53949 4х4

Военную технику принимают на снабжение, когда в частях для неё уже всё подготовили — горюче-смазочные материалы, топливо и боеприпасы. Учебные заведения Министерства обороны при этом готовят необходимых специалистов.

«В ближайшее время ВДВ планируется передать первую серийную партию этих машин», — сообщил источник РИА Новости и добавил, что вторую партию военным передадут в 2022 году.

Прежде в воздушно-десантных войсках не было машин такого класса, как К-4386 «Тайфун-ВДВ». Этот бронеавтомобиль способен преодолеть до 1200 км, его максимальная скорость — 100 км/ч. Машина вооружена дистанционно-управляемым модулем с 30-миллиметровой пушкой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков заявил, что к концу года в частях и подразделениях десантников доля новой техники составит 75%.

Читайте также: Количество новой техники в ВДВ к концу года достигнет 75%