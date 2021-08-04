Людиново, Калужская область, 4 августа, 2021, 11:02 — ИА Регнум. В Калужской области направлено в суд три уголовных дела в отношении двух жителей Кирова и жителя Людиново. Они обвиняются в организации незаконной миграции, совершённой группой лиц по предварительному сговору, сообщили 4 августа корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Проблемы миграции

Следствием установлено, что обвиняемые искали иностранных граждан, желающих получить разрешение на временное проживание вне квоты путем вступления в фиктивный брак с гражданами РФ. В результате совместных преступных действий злоумышленников было заключено пять фиктивных браков и созданы условия для незаконного пребывания иностранных граждан на территории России.

Санкция инкриминируемого деяния предусматривает наказание в виде лишения свободы до семи лет со штрафом в размере до 500 тыс. рублей.