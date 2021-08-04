Кострома, 4 августа, 2021, 11:38 — ИА Регнум. Костромичей приглашают пройти бесплатное обучение с гарантированным трудоустройством. Об этом сообщает Костромской государственный университет.

Плакат СССР

В Костромской области работает программа, в рамках которой граждане могут получить дополнительное образование или новую профессию в короткие сроки. Обучение проходит в рамках национального проекта «Демография».

Подготовка кадров осуществляется под конкретные запросы работодателей. Новым навыкам людей обучают на базе Костромского государственного университета. Предприятие, сформировавшее запрос на подготовку специалистов, обязуется трудоустроить работника после прохождения курсов.

На данный момент подготовка осуществляется по 10 направлениям, в том числе менеджменту, психологии образования, дошкольному воспитанию, социальной работе, интернет-маркетингу, тестированию программного обеспечения, экскурсионной деятельности. Сроки обучения в зависимости от выбранной программы составляют от 3 недель до 3 месяцев.

В 2021 «ускоренное» образование в Костромской области смогут получить 554 человека, первые 100 желающих уже начали подготовку в июле. Подать заявку на курсы можно через портал «Работа в России» или сайт КГУ. Для участия в проекте необходимо иметь как минимум среднее профессиональное образование.