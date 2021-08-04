Сеул, 4 августа, 2021, 10:57 — ИА Регнум. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин посмертно наградил 57-летнего альпиниста Ким Хон Бина орденом за заслуги в спорте высшей ступени «чхонрёнчжан», сообщает Yonhap News.

Цитата из к/ф «Невозможно – это не навсегда». реж Александр Гуков. 2019. Россия Закат в Каракоруме

Согласно опубликованным данным, орден был вручен семье покойного министром культуры, спорта и туризма страны, который посетил поминальный алтарь, установленный в городе Кванджу.

Напомним, что 18 июля альпинист «без пальцев» покорил горную вершину Броуд-Пик (8047 м), расположенную на северо-востоке Кашмира (Пакистан). В тот день Ким Хон Бин стал первым инвалидом, покорившим 14 высочайших вершин мира.

Позднее поступила информация о том, что альпинист пропал без вести во время спуска с горы. Поиски прекратились 26 июля по просьбе членов его семьи.