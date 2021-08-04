Киев, 4 августа, 2021, 10:55 — ИА Регнум. В здание правительства Украины ворвался неизвестный мужчина, который угрожает взорвать гранату. Видео произошедшего 4 августа размещено в украинском телеграм-канале «Политика Страны».

Avito.st Граната

На запечатленных кадрах видно, что мужчина средних лет стоит, открыв дверь в здание правительства Украины и держа ее, а также держит в правой руке гранату с сорванной предохранительной чекой.

При этом неизвестный говорит разговаривающим с ним людям, что ему все равно и он не уйдёт отсюда живым, добавляя, что «я сяду на десять лет». Также он отказывается вставить предохранительное кольцо обратно в гранату.

Как указывают пишущие в комментариях к этому видео в соцсетях пользователи с Украины, мужчина с гранатой является ветераном т.н. антитеррористической операции ВСУ в Донбассе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее с резкой критикой в адрес нынешнего президента УкраиныВладимира Зеленского выступил 4 августа бывший премьер-министр страны Николай Азаров.