Москва, 4 августа, 2021, 10:52 — ИА Регнум. Многочисленные исследования показывают, что основным инструментом снижения бедности являются макроэкономическая стабильность и экономический рост. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 августа заявил доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Красильников. Так он прокомментировал высказывание главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина о том, что уровень бедности в РФ можно понизить в два раза с помощью адресных выплат.

Иван Шилов ИА REGNUM Бедность

«Многочисленные исследования показывают, что основным инструментом снижения бедности являются макроэкономическая стабильность и экономический рост, — сказал Красильников. — Очевидно, что при стабильном росте различных отраслей экономики происходит приток инвестиций, создаются рабочие места, и, как следствие, наименее обеспеченные слои населения имеют возможность повысить свое благосостояние».

Впрочем, как уточнил он, экономический рост не всегда приводит к улучшению благосостояния всех слоев населения.

«Особенно при высоком уровне неравенства. В этом случае используются дополнительные меры, связанные с перераспределением богатства (через налоги, субсидии, трансферты и пр.), — сказал Красильников. — Таким образом, адресные выплаты, будучи частным случаем механизмов перераспределения, могут рассматриваться как средство снижения бедности, но, как верно замечает Алексей Кудрин, для этого их размер и регулярность должны увеличиваться».

Однако, как подчеркнул Красильников, существенные значение имеют и другие факторы.

«Во-первых, снижение инфляции, которая, как известно, наиболее сильно бьет по бедным слоям населения, — сказал экономист. — Во-вторых, контроль курса рубля, так как его ослабление неизбежно приведет к росту цен. В-третьих, снижение безработицы как путем реализации крупных государственных проектов, так и за счет улучшения предпринимательского климата. В-четвертых, оказание адресной поддержки социально незащищённым категориям граждан в выходе на рынок труда: обучение, переквалификация за государственный счёт и проч.».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее социолог Борис Кагарлицкий счел необоснованными прогнозы Кудрина.