Пермь, 4 августа, 2021, 10:51 — ИА Регнум. В Пермском крае практику лабораторного контроля качества дорожного покрытия после ремонта начнут применять в отношении дорог местного значения по аналогии с контролем трасс, ремонтируемых в рамках нацпроекта, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Permkrai.ru Лабораторное исследование качества асфальта

Пробы дорожного полотна анализируются лабораторно, как со стороны заказчиков и подрядчиков, так и краевой лабораторией Управления автомобильных дорог и транспорта. «Это позволяет своевременно выявлять и исправлять недостатки. Считаю, такую практику необходимо распространить на все крупные объекты на дорогах местного значения», — сказал губернатор Дмитрий Махонин.

Он подчеркнул, что дороги после благоустройства должны служить не год-два, а значительно дольше. По данным минтраса региона, в настоящее время расширяется материально-техническая база краевой лаборатории. В 2021 году на допоборудование потратят свыше 20 млн рублей, а на ремонт помещений — около 10 млн рублей. Все это позволит расширить число проверок качества ремонта дорожных объектов регионального и местного значения.

Министр транспорта Прикамья Андрей Алякринский заострил внимание на том, что сейчас местные дороги краевая лаборатория проверяет выборочно, остальные объекты заказчики проверяют своими силами. С улучшением материальной базы краевой лаборатории контроль за работой подрядчиков на муниципальных дорогах удастся усилить. В 2022 году пробы покрытий на ремонтируемых участках будут исследоваться лаборатороно в обязательном порядке.

Добавим, в 2020 году на территории Пермского края отремонтировали свыше 1 тыс. км дорог. Такой же объем запланирован в 2021 году.

Контроль за качеством ремонта усиливается. Так, в 2019 году все лаборатории взяли 585 проб асфальта, а в 2020 году — 1181 пробу. Нормативам соответствуют 89% и 90% проанализированных проб соответственно.