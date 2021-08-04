Москва, 4 августа, 2021, 10:49 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 1,184 млрд рублей на мероприятия по развитию городской инфраструктуры в Приморье и Хабаровском крае, сообщает 4 августа сайт правительства.

Government.ru Михаил Мишустин

Большую часть суммы, 727 млн рублей, направят в Приморский край. Средства пойдут на ремонт автомобильных дорог, а также фасадов и кровли зданий, обустройство парковых зон во Владивостоке. Часть средств будет направлено на развитие инфраструктуры и покупку техники для острова Русский.

Кроме того, 457 млн рублей выделено на обустройство дворовых территорий в городе Комсомольск-на-Амуре.