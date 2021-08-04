Якутск, 4 августа, 2021, 10:53 — ИА Регнум. Леонардо Ди Каприо поддержал жителей Якутии, упомянув о проблеме лесных пожаров и экстремальных погодных ситуациях в своём Instagram. Актёр сделал репост видео, в котором в том числе есть кадры, снятые в республике.

Firecorps.org Лесной пожар

Следите за развитием событий в трансляции: «Жара, ливни и наводнения в России и мире — все новости»

Читайте также: В Якутии возникли ещё 11 новых лесных пожаров

«Конечно, страдаем, дышим дымом», — говорит на видео жительница республики.

В ролике много кадров с лесными пожарами в Якутии.

«Учёные давно предсказывали, что нарушение климата по вине человека приведет к еще большему количеству наводнений, волн тепла, засух, штормов и других экстремальных погодных явлений, но даже они были шокированы масштабом этих событий», — сделал также репост текста из газеты The Guardian Леонардо Ди Каприо.

Как сообщало ИА REGNUM, число природных возгораний в Якутии к 4 августа достигло 173, из них тушат только 58. 11 из числа этих лесных пожаров — новые. Ликвидировано девять лесных пожаров, локализовано 12.