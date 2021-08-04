Москва, 4 августа, 2021, 10:45 — ИА Регнум. В июле на российском авторынке появилась одна новая модель, и четыре автомобиля нового поколения. Об этом 4 августа сообщает портал «Цена Авто».

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Так, в начале июля в России был представлен внедорожник Escalade нового поколения. Cadillac Escalade доступен на российском авторынке с новым 416-сильным мотором V8 на 6,2 л.

Еще одна новинка — это Chevrolet Tahoe нового поколения. Внедорожник представлен в двух версиях — спортивной RST и Z71, предназначенной для путешествий и бездорожья.

Hyundai Creta второго поколения появился на российском авторынке в конце июля. Выпуск модели осуществляется на предприятии в Санкт-Петербурге.

Также у дилеров в России в прошлом месяце появился внедорожник Toyota Land Cruiser 300 нового поколения. А совершенно новой моделью для российского авторынка стал кроссовер Volkswagen Taos.

Ранее на авторынке России была представлена новая версия пикапа Toyota Hilux под названием «Престиж».

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