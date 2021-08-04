Воронеж, 4 августа, 2021, 10:47 — ИА Регнум. Сборная команда Белоруссии первой прибыла в Воронежскую область для участия в конкурсе «Мастера автобронетанковой техники», проводимого в рамках Армейских международных игр «АрМИ-2021». Об этом 4 августа сообщает пресс-служба Западного военного округа Минобороны РФ.

Belvpo.com Совместные учения России и Белоруссии

Самолётами военно-транспортной авиации ВКС России и автомобильным транспортом для участия в соревнованиях прибыли около 15 белорусских военнослужащих — лучших пилотов грузовых, легковых, ремонтных автомобилей, тренерский и технический состав команды. В регионе их торжественно встретили российские коллеги.

«Подготовка команд к участию на обновлённой трассе соревнований начнётся после проведения жеребьёвки и розыгрыша комплектов автомобилей на территории автомобильного полигона», — говорится в сообщении.

Торжественное открытие конкурса «Мастера автобронетанковой техники» состоится 22 августа в городе Острогожске Воронежской области. В нём примут участие пять команд — из России, Белоруссии, Узбекистана, Китая и Египта.

Армейские международные игры пройдут на территории нескольких стран, в частности, Россия примет 16 соревнований, Белоруссия, Китай и Иран — по три соревнования. Впервые участие в состязаниях примет Индонезия. Помимо Индонезии, в играх планируют участвовать команды из Буркина-Фасо, Перу и Саудовской Аравии.

Как сообщало ИА REGNUM, на полигоне «Раевский» Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения в Краснодарском крае прошёл заключительный этап Всеармейского конкурса «Тактический стрелок». Он впервые проводился в рамках Армейских международных игр «АрМИ-2021».

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