Лондон, 4 августа, 2021, 10:43 — ИА Регнум. Разработчики Total War Saga: Troy выпустили обзорный трейлер дополнения Mythos. Он был опубликован на официальном YouTube-канале игры.

Собака

В Mythos у игроков появится возможность приручить могущественных чудовищ из мифов Древней Греции: Грифона, Гидру и Цербера, а также разными способами взаимодействовать с ними — например, гладить. Помимо этого, в Total War Saga: Troy появится особая механика покровительства богов.

Релиз дополнения Mythos ожидается 2 сентября 2021 года. Одновременно с ним Total War Saga: Troy выйдет в сервисе Steam.