Иловлинский район, Волгоградская область, 4 августа, 2021, 10:50 — ИА Регнум. Два человека погибли рано утром 4 августа в результате столкновения двух большегрузных автомобилей в Иловлинском районе Волгоградской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального УМВД.

34.мвд.рф/ ДТП в Иловлинском районе

По предварительным данным около 04:50 житель Республики Дагестан, 56-летний водитель Renault Magnum, на 920 км федеральной автодороги Р-22 «Каспий» выехал на полосу встречного движения. Он столкнулся с грузовиком MAN под управлением 44-летнего водителя.

Оба водителя скончались от полученных травм на месте происшествия до приезда скорой помощи.