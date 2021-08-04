Нью-Йорк, США, , 10:42 — REGNUM Авторитетное американское издание, близкое к Демократической партии США, The New York Times призвало 3 августа губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо уйти в отставку. С таким призывом выступила редакция газеты.

В издании напомнили, что еще прошлой зимой, когда против Куомо были выдвинуты обвинения в домогательствах, редакционный совет The New York Times подчеркнул, что в его отношении необходимо провести тщательное расследование. В то же самое время газета задалась вопросом, может ли Куомо продолжать занимать должность лидера штата с учетом серьезности обвинений и краха политической поддержки. 3 же августа, когда был опубликован отчет генерального прокурора штата Летиции Джеймс, стало очевидно, что ответ на этот вопрос отрицательный.

После опроса свидетелей и сбора доказательств стали очевидны две вещи. Прежде всего то, что за свои предполагаемые действия Куомо может понести юридические последствия за то, что совершил нежеланные прикосновения без согласия», а также отпускал «оскорбительные замечания» и в целом вел себя некрасиво по отношению к 11 женщинам, в том числе своим сотрудницам.

«Затем независимо от того, что может произойти в суде, у губернатора остается только один разумный выбор: он должен уйти в отставку», — подчеркнули в издании.

Так, Куомо по-прежнему отрицает, что сделал что-то не так, предполагая, что все женщины, которые выступили против него с обвинениями, так или иначе неверно истолковали его прикосновения.

Напомним, к отставке губернатора Нью-Йорка призвали спикер палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер большинства в Сенате Чак Шумер. Этот призыв также поддержал и президент США Джо Байден.

Отметим также, что во время правления бывшего президента США республиканца Дональда Трампа Куомо пользовался огромным авторитетом среди демократов. На начальных этапах пандемии коронавируса в США губернатор штата постоянно устраивал стычки с тогдашним главой Белого дома. Ситуация изменилась в начале нынешнего года, когда стало известно, что из-за принятого Куомо решения позволить переболевшим COVID-19 пожилым жителям штата вернуться из больниц в свои дома престарелых смертность в этой группе населения могла увеличиться на 5 тыс. человек. В своем призыве к отставке Куомо The New York Times не нашло нужным упомянуть об этом.

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После того как стало известно о том, что Куомо, возможно, занижал смертность от коронавируса среди пожилого населения, против него стали поступать обвинения в сексуальных домогательствах, которые оттеснили вопрос принимаемых в пику Трампом мер по борьбе с новым патогеном.

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