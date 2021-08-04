Москва, 4 августа, 2021, 10:40 — ИА Регнум. Из аэропорта Калуги в Турцию с 13 августа стартуют чартерные авиарейсы. Калуга стала 26 российским городом для вылетов на отдых в Турцию, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Анна Рыжкова ИА REGNUM Отель в Турции

Чартеры из Калуги в Турцию начнёт выполнять авиакомпания «Уральские авиалинии» до 22 октября 2021 года. Самолёты рейсом Калуга-Анталья будут летать один раз в неделю по пятницам.

Цены на туры в Турцию колеблются от 29 тыс. на двоих за неделю с перелетом, отель 3* до 85 тыс. рублей в зависимости от звездности отеля. Туроператоры рассчитывают на интерес к чартерам из Калуги.

Как сообщало ИА REGNUM, авиарейсы в аэропорт Антальи выполняются из 26 городов России.

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