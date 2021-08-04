Чебоксары, 4 августа, 2021, 10:38 — ИА Регнум. В Чувашии после ураганного ветра и ливней, которые накрыли республику 3 августа, спасатели распространили очередное предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях. Об этом сообщается на сайте управления МЧС.

ИА REGNUM Начало дождя в Чебоксарах

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В ведомстве со ссылкой на Чувашгидромет отмечают, что сегодня, 4 августа, местами по республике ожидается «жёлтый» уровень опасности: грозы, при грозе усиление ветра до 15 метров в секунду.

Напомним, «жёлтый» уровень означает, что стихия потенциально опасна. Данные неблагоприятные погодные условия могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением функционирования объектов жизнеобеспечения.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 августа из-за ливней и сильного ветра в 33 населённых пунктах без электроэнергии остались 2763 дома. Восстановительно-ремонтные работы продолжаются.