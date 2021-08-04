Москва, 4 августа, 2021, 10:38 — ИА Регнум. В условиях полного локдауна у жителей РФ сформировался отложенный спрос на одежду и обувь. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 августа заявил научный сотрудник научной лаборатории «Количественные методы исследования регионального развития» РЭУ им. Г. В. Плеханова Павел Прохоров. Так он прокомментировал данные, согласно которым в РФ выросли затраты на одежду и обувь.

Одежда

«В I квартале 2021 года расходы на одежду и обувь в абсолютном выражении действительно выросли по сравнению с I кварталом 2020 года — с 1150,4 рублей до 2605,5 рублей в среднем на члена домохозяйства. Такой скачок может быть следствием перераспределения затрат населения, часть из которых должна была объективно понизиться в условия пандемии. К таковым относятся расходы на организацию отдыха, спортивных и культурных мероприятий (-2,4 процентных пункта), расходы на гостиницы, кафе и рестораны (-1,2 процентных пункта), оплату транспорта (-0,8 процентных пункта). Кроме того, уменьшились доли затрат на алкогольную продукцию и табачные изделия (-1,7 процентных пункта) и оплату услуг ЖКХ (-1,2 процентных пункта)», — сказал Прохоров.

Таким образом, по словам эксперта, доля расходов на одежду и обувь в общей структуре расходов на потребление значительно увеличилась.

«Вместе с этим режимы удаленной занятости и дистанционного обучения в I квартале 2021 года не были такими жесткими, как в первую волну пандемии, — уточнил Прохоров. — Вероятно, в условиях полного локдауна населением был сформирован отложенный спрос на одежду и обувь. Кроме того, независимо от режима занятости (удаленного или в организации) потребление одежды и обуви стимулировалось за счет все более интенсивного проникновения онлайн-платформ в жизнь людей. Соответствующие сервисы по покупке одежды увеличивают комфорт покупок и экономят время для покупателей, которые заняты как дома, так и на работе».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, офлайн-форматы снова набирают популярность в России, так как люди хотят вернуться к привычному образу жизни.