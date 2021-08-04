Вильнюс, 4 августа, 2021, 10:39 — ИА Регнум. По итогам июля 2021 года в Литве дилеры реализовали 3 498 экземпляров новых легковых и легких коммерческих машин (сегмент LCV). Об этом сообщает портал AutoTyrimai со ссылкой на данные государственной компании «Регитра».

Марина Каширская ИА REGNUM Авто

Таким образом, в прошлом месяце продажи автомобилей в Литве сократились на 2,4% в годовом сравнении.

Реализация легковых машин на литовском авторынке снизилась на 2,7%, до 3 271 экземпляров, а продажи легких коммерческих автомобилей выросли на 1,8%, до 227 единиц.

Среди проданных в июле текущего года машин в Литве были автомобили марок: Toyota (719 ед.), Volkswagen (466 ед.), Fiat (435 ед.), а также Skoda (268 ед.) и Peugeot (227 ед.).

Самой продаваемой моделью у автолюбителей Литвы в прошлом месяце в сегменте легковых машин был Fiat 500. На втором месте Toyota Corolla, а на третьем месте — кроссовер Toyota RAV4. Среди автомобилей сегмента LCV самой популярной была модель Renault Master.

Напомним, на начало 2021 года в России было зарегистрировано 15,86 млн легковых автомобилей российских марок.

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