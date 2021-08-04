Абакан, 4 августа, 2021, 10:36 — ИА Регнум. Внеочередная сессия Верховного совета (парламента — прим. ИА REGNUM) была созвана в Хакасии 4 августа. Цель — принятие нового варианта закона о бюджете республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Бюджет

Глава Хакасии, коммунист Валентин Коновалов заявил о том, что фракция ЛДПР предприняла попытку сорвать сессию.

«В настоящих условиях попытки тормозить принятие бюджета — это уже не политическая борьба, как некоторые пытаются выдать, а возня за гранью добра и зла», — заявил Коновалов.

В то же время он поблагодарил за работу депутатский корпус, принявший 4 августа новый бюджет: «Сегодня вы приняли единственно возможное правильное и верное решение».

В новом варианте закона о бюджете доходы на 2021 год запланированы в размере 43,7 млрд рублей, расходы — 43,8 млрд рублей. Дефицит — 0,5%.

Что касается попытки срыва сессии, о которой говорит Коновалов, по сообщениям местных СМИ, представители фракции ЛДПР в Верховном совете в полном составе покинули зал заседаний в начале экстренной сессии.

«О нарушениях в принимаемом бюджете было известно ещё в декабре 2020 года. ЛДПР указывала на это. Мы единственные, кто голосовал против этого бюджета. И сейчас, чтобы исправить ошибку, необходимо собрать экстренную сессию парламента, на которой будет приниматься новый бюджет. Но я заявляю, что ЛДПР будет требовать сначала наказать виновных в подрыве деятельности Республики Хакасия — конкретных должностных лиц», — говорится в сообщении координатора Хакасского регионального отделения ЛДПР Михаила Молчанова, опубликованном на сайте республиканского отделения партии.

В качестве «виновных» элдэпээровцы указывают председателя Верховного совета Хакасии, единоросса Владимира Штыгашева, председателя бюджетного комитета Олега Иванова и главу республики Валентина Коновалова.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2021 года Верховный суд Хакасии по административному иску прокуратуры признал недействующим региональный закон о бюджете. В прокуратуре объяснили, что в нарушение Бюджетного кодекса РФ установлено превышение дефицита бюджета региона и верхнего предела госдолга республики.

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30 июля Пятый апелляционный суд общей юрисдикции в Новосибирске оставил в силе решение Верховного суда Хакасии о признании закона о республиканском бюджете недействующим. До принятия нового закона все государственные платежи в регионе были приостановлены.

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После решения Пятого апелляционного суда в Хакасии была созвана экстренная сессия.