Биробиджан, 4 августа, 2021, 10:39 — ИА Регнум. Усиление тяжести протекания коронавируса в Еврейской АО свидетельствует о том, что в регионе начал циркулировать дельта-штамм инфекции. В качестве доводов главный санитарный врач области Павел Копылов привёл уменьшение длительности инкубационного периода и то, что болезнь протекает дольше и тяжелее, сообщает корреспондент ИА REGNUM 4 августа.

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Распространившийся в ЕАО COVID-19 активизируется в течение 5−6 дней, а не 14-ти. Чаще и тяжелее стали болеть пенсионеры старше 65 лет, начали заболевать дети. В Роспотребнадзоре ЕАО рассматривают вопрос введения ограничений на проведение школьных линеек 1 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, в Еврейской АО крайне напряженная обстановка по COVID-19. Ковидные госпитали региона заполнены на 85−90%.