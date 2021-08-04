Екатеринбург, 4 августа, 2021, 10:39 — ИА Регнум. В администрации Екатеринбурга выделят дополнительные деньги муниципальному предприятию «Гортранс». Об этом заявил во время объезда мэр Алексей Орлов.

Цитата из м/ф «Ну, погоди!» реж В. Котеночкин, В. Тарасов. А. Котеночкин. 1969. СССР Троллейбус

30 июля энергетики оставили городские троллейбусы без электричества. Такое решение они приняли из-за многомиллионных долгов предприятия.

По словам мэра, постановление по выделению дополнительных средств «Гортрансу» уже подписано. «Электрический транспорт работает бесперебойно», — сказал чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, долги предприятия энергетикам превысили сумму в 130 млн рублей.