Москва, 4 августа, 2021, 10:37 — ИА Регнум. Включение двигателей российского многофункционального лабораторного модуля (МЛМ) «Наука», который несколько дней назад пристыковался к Международной космической станции (МКС), произошло из-за срабатывания системы безопасности МЛМ, посчитавшей, что модуль находится в свободном полете. Об этом сообщил 4 августа исполнительный директор госкорпорации «Роскосмос» по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев в интервью телеканалу «Россия 24».

Roscosmos.ru Модуль «Наука»

«Модуль, видимо, сам не мог поверить, что он уже состыковался, поэтому когда приводили в исходное систему управления модуля, то система управления решила, что она еще в свободном полете, не понимала, что происходит, сработал алгоритм безопасности, включающий двигатели на отвод», — сказал он.

Также Крикалев отметил, что это включение двигателей было незапланированным и добавил, что в причинах инцидента разбирается специальная комиссия.

Кроме этого, исполнительный директор Роскосмоса добавил, что произошедшее является нештатной ситуацией.

«Станция — довольно деликатное устройство. Российский сегмент, американский — все сделано максимально легко. Дополнительная нагрузка вызывает нагрузку на привод солнечных батарей, на фермы, на которых все это установлено», — пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июля после стыковки «Науки» с МКС двигатели модуля непреднамеренно и неожиданно начали работать. При этом угроза экипажу станции отсутствовала.