Прага, 4 августа, 2021, 10:37 — ИА Регнум. Столкновение двух пассажирских поездов произошло на западе Чехии, пострадали десятки человек. Об этом сообщил 4 августа журналистам представитель объединенной службы спасателей и пожарных республики Петер Понцар.

Fotoworkshop4You Железная дорога

Поезда столкнулись возле села Милавче в районе города Домажлице. По предварительным данным, ранены около 50 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле два грузовых поезда столкнулись в Устецком крае Чехии, погиб машинист.

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