Таллин, , 10:30 — REGNUM Объявление уже второго подряд дипломата Эстонии «персоной нон грата» является четким сигналом Министерства иностранных дел России эстонской стороне, что та демонстрирует непонимание сложившейся ситуации. Об этом известный российский публицист и политолог Борис Рожин заявил на своей странице в «Живом журнале».

Шпион Цитата из х/ф «Семнадцать мгновений весны» реж. Татьяна Лиознова. 1971. СССР

По словам Рожина, ранее Москва выслала из страны консула генерального консульства Эстонии в Санкт-Петербурге Март Лятте в связи с деятельностью, несовместимой с дипломатическим статусом. Лятте был задержан с поличным во время проведения шпионской операции. Эстонская сторона была предупреждена, что дальнейшая эскалация Таллином ситуации вокруг этого эпизода приведёт к неминуемым ответным шагам.

Однако, как отмечает журналист, «Эстония сделала вид, что Лятте выгоняют просто так и выслала в ответ российского дипломата». Поэтому повторный демарш МИД России — это явное указание Таллину, что «Лятте погнали не просто так и что, если Эстония в ответ вышлет еще одного российского дипломата, то Москва снова вышлет еще одного эстонского. И так далее».

«Если Эстония полезет в бутылку, то можно ожидать, что дипломатические отношения будут максимально минимизированы», — прогнозирует ситуацию Борис Рожин.