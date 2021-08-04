Чебоксары, 4 августа, 2021, 10:28 — ИА Регнум. ИА REGNUM продолжает публиковать цикл художественных работ, посвящённых Великой Отечественной войне и Году трудового подвига строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей.

Из личного архива автора «Маки зацвели». Автор — заслуженный художник Чувашии Оксана Кокорина. 75х75, оргалит, масло. В коллекции севастопольского клуба «Ночные волки»

Во время войны, несмотря на все ужасы и кровопролитие, находилось в сердцах и место прекрасному — речь не только о вдохновлявших песнях и концертах фронтовых бригад, но и природе. Так, одним из символов войны стали красные маки.

«Данная работа написана в честь битвы за Севастополь. Есть легенда, что каждый цветок — это капля крови павшего солдата, что маковые поля появляются на местах кровопролитных сражений», — говорит заслуженный художник Чувашии Оксана Кокорина.

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