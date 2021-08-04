Ирвайн, США, 4 августа, 2021, 10:27 — ИА Регнум. Релиз мобильной игры Diablo Immortal перенесли на первую половину 2022 года. Об этом сообщалось на официальном сайте компании Blizzard Entertainment.

Diablo

Разработчики заявили, что они не успевают внедрить в проект все необходимые исправления и нововведения. По их словам, перенос даты релиза позволит командам Blizzard и NetEase «существенным образом улучшить все аспекты игры».

Diablo Immortal — это ролевой экшен для мобильных устройств, который был анонсирован ещё в 2018 году. Сюжетно проект является приквелом игры Diablo III.