Белгород, 4 августа, 2021, 10:27 — ИА Регнум. Современный Центр художественной гимнастики появится в Белгороде. Власти также заложат деньги на обучение тренеров для нового спортивного объекта, сообщил 3 августа врио губернатора Вячеслав Гладков.

Mil.ru Художественная гимнастика

Центр художественной гимнастики возведут в рамках непрограммной части федеральной адресной инвестиционной программы РФ на 2022−2023 годы. Необходимость его строительства возникла в связи с тем, что у гимнастов бывшей спортшколы №2 теперь нет собственной базы.

«После строительства «Белгород Арены» спортивной базы лишились сразу три направления: художественная гимнастика, прыжки на батуте и спортивная акробатика. Сейчас спортсмены сразу нескольких совершенно разных дисциплин занимаются в одном здании. Считаю это недопустимым — у каждого вида спорта должно быть отдельное учреждение. В противном случае у детей начнёт пропадать мотивация. В любой спортивной дисциплине важна массовость. А спорт — это лучший вклад в здоровье. Поэтому я принял решение о строительстве нового, современного Центра художественной гимнастики. Пока его строим, заложим деньги на обучение тренеров, чтобы избежать дефицита кадров», — написал на своей странице в социальной сети Вячеслав Гладков.

«Белгород Арену» начали строить в 2019 году на месте спортшколы №2 по улице Щорса. Торжественное открытие спортивного объекта прошло 14 мая 2021 года в формате большого спортивного праздника в честь 25-летия Параолимпийского комитета России.