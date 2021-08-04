Москва, 4 августа, 2021, 10:25 — ИА Регнум. За первые четыре месяца 2021 года объём московского экспорта офисной мебели и техники составил 64,56 млн долларов США, сообщил 4 августа вице-мэр Москвы Владимир Ефимов.

Экспорт

Заместитель мэра рассказал, что объём поставок в этой категории на 94,3% превысил показатель за аналогичный период 2020 года и на 1,4% — 2019 года.

«Основную долю заняли поставки офисной техники, которые достигли 56,41 млн долларов США — это на 101% больше, чем в январе-апреле 2020 года», — пояснил он.

Основными покупателями офисной техники стали Белоруссия (10,88 млн долларов), Казахстан (8,71 млн), США и Нидерланды.