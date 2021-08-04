Санкт-Петербург, 4 августа, 2021, 10:24 — ИА Регнум. Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов взял под контроль предвыборную ситуацию в санкт-петербургском округе «Автово», где 19 сентября переизбирается состав муниципального совета, передает корреспондент ИА REGNUM 4 августа.

Duma.gov.ru Сергей Миронов

«Принципиальность окружного избиркома остановила манипуляторов, но, к сожалению, не гарантировала, что давление на членов избирательной комиссии прекратиться. Поэтому беру ситуацию в Автово под особый контроль», — заявил Миронов.

Ситуация связана с давлением представителей «Единой России» на местный избирком.

По данным партии СР, сначала ЕР ненадлежащим образом уведомила избирательную комиссию о выдвижении своих кандидатов в округе, затем не были представлены необходимые для их регистрации документы, а когда на недостатки было указано, вместо того, чтобы их исправлять, представители единороссов начали добиваться регистрации путем угроз председателю окружного избиркома, были также попытки шантажа и подкупа, в результате всем 19 кандидатам от «Единой России» было отказано в регистрации.

«Казус в Автово показывает, что в исторической перспективе «Единая Россия» обречена, потому что совершенно не умеет проигрывать и не в состоянии вести цивилизованную политическую борьбу, предпочитая разного рода интриги», — отметил также Миронов.

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