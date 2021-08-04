Петропавловск-Камчатский, 4 августа, 2021, 10:23 — ИА Регнум. На Камчатке завершилось расследование уголовного дела в отношении двух жителей Елизово и одного из Петропавловска-Камчатского. Всех троих обвиняют в распространении порно видео и фото, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 4 августа в региональном СУ СКР.

Социальные сети

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Мужчины с декабря 2020 года по февраль 2021 разместили в соцсетях под вымышленными именами фотографии и видеозапись интимного характера, которые принадлежали знакомой одного из них.

После утверждения прокурором обвинительного заключения дело будет передано в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, гражданин России ответит перед судом за то, что опубликовал интимные фотографии своей супруги в мессенджере. Фигурантом уголовного дела стал 39-летний муж жительницы Ленинградской области.