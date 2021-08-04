Элиста, 4 августа, 2021, 10:23 — ИА Регнум. В Калмыкии за истекшие сутки зарегистрировано один летальный исход среди ковид-пациентов, сообщает региональный оперштаб 4 августа.

Больничная койка

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С начала эпидемии от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались 489 жителей Калмыкии.

ИА REGNUM напоминает, что суточный прирост коронавируса в республике остаётся высоким — за минувшие сутки подтверждено 114 случаев заражения.