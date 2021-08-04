Лондон, , 10:22 — REGNUM Чиновником британского минобороны, который потерял секретные документы об эсминце Defender около автобусной остановки в английском графстве Кент, оказался 51-летний Ангус Лэпсли, в течение долгого времени работавший в МИД Великобритании. Об этом 4 августа сообщает газета The Times.

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По информации издания, чиновника временно направили для работы в минобороны страны, однако после проведенной оборонным ведомством Британии проверки обстоятельств потери документов, при которой не было найдено следов шпионажа, Лэпсли продолжил свою работу в МИД.

В то же время, как отмечает газета, чиновнику после указанного инцидента ограничили доступ к государственной тайне.

Также указывается, что Лэпсли до этого момента был в очереди на должность постоянного представителя Великобритании при НАТО, однако, как уточнили источники в правительстве, после инцидента его шансы продвинуться по службе уменьшились, но также есть и «возможность реабилитироваться».

При этом отмечается, что, по данным газеты, многие чиновники в минобороны страны выразили недоумение тем обстоятельством, что Лэпсли вообще удалось сохранить работу в правительстве Британии после произошедшего.

Отметим, в британском МИД Ангус Лэпсли находился на посту главы управления, которое отвечает за отношения с НАТО и политику безопасности в Евроатлантическом регионе. При этом с 2017 по 2019 год он был главой директората по обороне, международной безопасности и странам Юго-Восточной Европы в министерстве иностранных дел.