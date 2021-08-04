Москва, 4 августа, 2021, 10:30 — ИА Регнум. Россия опередит Швейцарию в мировом рейтинге экспортеров шоколадной продукции по итогам 2021 года, говорится в сообщении ассоциации предприятий кондитерской промышленности «Асконд».

Дарья Антонова ИА REGNUM Салон шоколада

В 2020 году Россия находилась на 11-м месте, так как поставила за рубеж 295,7 тыс. тонн шоколада на сумму $729,2 млн. Десятое место заняла Швейцария, которая экспортировала 109,8 тыс. тонн шоколада на сумму $753 млн.

По итогам первого квартала 2021 года Россия нарастила экспорт шоколада и шоколадных изделий на 18,6% в натуральном и 11,8% в стоимостном выражении относительно того же периода в прошлом года.

С учетом текущей динамики «российские производители опередят швейцарских по объему экспорта шоколада и шоколадных кондитерских изделий», считают в ассоциации.

При этом в «Асконде» отметили, что предприятия отрасли без поддержки со стороны государства не обеспечат дальнейший рост. Дело в том, что многие страны создают сложности для иностранных производителей, чтобы защитить внутренний рынок.

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