Якутск, 4 августа, 2021, 10:31 — ИА Регнум. Капитан теплохода ПАО «Ленское объединенное речное пароходство» стоял за штурвалом в состоянии алкогольного опьянения. 3 августа судно под его управлением столкнулось с баржей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Mike1979 Russia Теплоход

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ЧП произошло, когда теплоход пытался пришвартоваться в затоне посёлка Жатай. У судна повреждён левый борт грузовой палубы. Жертв и пострадавших нет, ущерб устанавливается. По факту аварии проводится доследственная проверка, устанавливаются обстоятельства аварии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии смягчили введённый ранее сухой закон — ограничили продажу спиртных напитков. Сухой закон действовал в республике с 30 марта по 6 апреля 2020 года.