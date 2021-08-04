Элиста, 4 августа, 2021, 10:19 — ИА Регнум. Ещё 114 случаев заражения коронавирусом подтверждено в Калмыкии, сообщает региональный оперштаб 4 августа. Это на два случая заражения больше, чем днём ранее.

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Число пациентов с COVID-19, которым потребовалась госпитализация, достигло 839 человек. В тяжёлом состоянии остаются 30 заразившихся коронавирусом. На самоизоляции остаются 3 792 человека.

За весь период пандемии в Калмыкии подтверждено 25 390 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 21 976 носителей инфекции.