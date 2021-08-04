Кяхта, Бурятия, 4 августа, 2021, 10:19 — ИА Регнум. В Кяхтинском районе Бурятии возбуждено уголовное дело по факту трагического пожара, унёсшего жизни местного жителя и его четырёхлетней дочери. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, возгорание произошло утром 4 августа на четвёртом этаже пятиэтажного дома.

Следственное управление СКР по Бурятии Трагический пожар в Бурятии

Спасатели в ходе тушения возгорания нашли 41-летнего мужчину и девочку в бессознательном состоянии. Их госпитализировали, но несмотря на усилия врачей, пострадавшие скончались от отравления продуктами горения. Дело открыто по статье «причинение смерти двум лицам по неосторожности».

По версии следствия, пожар начался с квартиры местной жительницы, к которой накануне вечером пришёл знакомый. После совместного застолья они уснули. Проснулись под утро от дыма, затем перебрались по балкону к соседям.

Тем временем, в квартире выше этажом, где проживала пара с маленькой девочкой, также проснулись из-за запаха дыма. Они решили выйти на улицу через задымлённый подъезд — первой шла жена с фонарём, а за ней муж с ребёнком на руках.

«По пути жена в дыму потеряла мужа и дочь из виду. Выйдя наружу, она сообщила подоспевшим пожарным, что в доме остались родные. При обследовании задымленного подъезда мужчину и девочку обнаружили в квартире, куда они, вероятно, вернулись в поисках укрытия», — отметили в управлении.